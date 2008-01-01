Дисквалификация и денежный штраф? Как снайпер "Барыса" превратился в "хулигана" в КХЛ

Казахстанский форвард "Барыса" Никита Михайлис в первый раз в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) был удален до конца матча, а его серия без забитых шайб достигла четырех игр. О сроках потенциальной дисквалификации для нападающего - в материале корреспондента Vesti.kz.



25-летний Михайлис забил пять голов в шести стартовых играх турнира и по результативным броскам в команде уступает только Даррену Дицу (шесть голов). И если капитан набрал в матче с "Салаватом Юлаевым" два (1+1) очка, то "десятый" номер уже три игры подряд остается без результативных действий.



За девять минут на льду казахстанский нападающий ни разу не бросил по воротам соперника, хотя является самым бросающим среди игроков линии атаки в команде (22 попытки), но получил 25 минут штрафа. За всю карьеру в КХЛ, а он в Лиге с 2014 года, было 32 минуты. И ни одно из нарушений не тянуло более чем на две минуты.







Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис обещал, что разберется в эпизоде, ведь даже сам игрок был удивлен, что его так строго наказали. Фол от форварда Михайлиса обычно выглядит так, ведь он не грубый нападающий, который всегда ищет возможности для гола.







Если за "мелкие" нарушения наказания от Лиги нет, то за 5+20 и "Удар клюшкой" Михайлис может получить до пяти игр дисквалификации с денежным штрафом до 70 тысяч рублей. Возможно, клубу удастся отстоять форварда. И наказание, если и будет, то окажется небольшим. Все-таки прежде в Лиге подобных эпизодов с участием казахстанца не было.







"Команда воодушевилась". Тренер "Барыса" - о победе над "Салаватом", удалении Михайлиса и карантине



Помимо Юрия Михайлиса ситуацию с удалением Никиты Михайлиса прокомментировал Роман Старченко, а Даррен Диц рассказал о воодушевлении после волевой победы над "Салаватом Юлаевым". Дебютный гол в Лиге забил 19-летний Максим Мусоров.



14 октября "Барыс" сыграет в Москве со "Спартаком". После десяти игр казахстанская команда занимает девятое место на "Востоке" с 11 очками. Российский клуб идет девятым на "Западе" с 12 баллами.