"Набрали очко, но не особо счастливы". Тренер "СЮ" назвал переломный момент матча с камбэком "Барыса"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Томи Ламса прокомментировал поражение от "Барыса", сообщается на сайте уфимского клуба Финский специалист признался, что не был уверен в положительном исходе этой встречи.

"Перед матчем было много вопросов, потому что было интересно, как поведут себя старые-новые игроки. Очень много людей вернулось в состав и для нас было испытанием проверить, как они сыграют против "Барыса". По ощущениям, в концовке второго периода, показалось, что мы эмоционально опустели.

К сожалению для нас, случился такой плохой гол, потому что соперник был полон энергии. Та шайба сильно повлияла. Чтобы снова побеждать, нам необходимо быть в себе уверенными. Нам нужно набирать форму, потому что когда ты выходишь после коронавируса, это не означает, что ты готов.

Нужно с еще большим усердием тренироваться, а что касается игры, да, сегодня мы набрали одно очко, но этим особо не счастливы", - сказал Лямся.

Напомним, накануне "Барыс" на выезде отыгрался с 0:2 и победил "Салават Юлаев" в овертайме. Следующий матч команда проведет завтра, 14 октября, в Москве против "Спартака".