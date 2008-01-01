"Я очень горжусь своей командой". Диц восхитился камбэком "Барыса" в матче КХЛ

Капитан "Барыса" Даррен Диц, комментируя гостевую победу над "Салаватом Юлаевым", отметил, что его команда проявила характер, совершив камбэк. По словам защитника, переломить ход встречи помог характер.

"Хорошая игра была, сложная, непростая, но я очень горжусь своей командой. Мы показали свой характер и нашли способ, чтобы победить. Готовимся к следующему матчу.

Что мы изменили по ходу матча? Начали играть более активно, особенно в атаке и просто добавили в движении. Это очень хорошо", - цитирует Дица сайт КХЛ.

Напомним, накануне "Барыс" на выезде отыгрался с 0:2 и победил "Салават Юлаев" в овертайме. Следующий матч команда проведет завтра, 14 октября, в Москве против "Спартака".