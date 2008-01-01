"Двигаемся вперед". Автор победной шайбы "Барыса" раскрыл секрет волевой победы над "Салаватом"

Команда из Нур-Султана вырвала победу в овертайме.

Фото: ХК "Барыс"©
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Салават Юлаев - Барыс 2:3 ОТ

Голы: Мухамадуллин, 23 (1:0); Алексеев, 32 (2:0); Мусоров, 41 (2:1); Диц, 48 (2:2); Старченко, 60 (2:3)

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Форвард "Барыса" Роман Старченко нашел объяснение волевой победе над "Салаватом Юлаевым" в КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz. Нападающий также прокомментировал удаление Никиты Михайлиса и свой голевой момент во втором периоде.

Казахстанская команда отыгралась с 0:2, а в овертайме выиграла матч.

- Я бы не сказал, что мы играли плохо. Мы и в первом хорошо двигались, владели шайбой. Было много атак, а во втором дисциплина маленько подвела. Удаления... "Салават" больше владел шайбой, перехватил инициативу. Здорово играли бригада меньшинства. На третий период вышли и нам нечего было терять. Системно сыграли и пришли к победе, - поделился Старченко.

- Роман, как во втором периоде не удалось попасть уже казалось бы в пустые ворота? Метсола был обыгран.

- Я не могу на это ответить сейчас. Дайте мне еще десять шайб, и я, наверное, их забью. Он здорово сыграл, защитник бросился под шайбу, а я плохо бросил.

- Можно ли сказать, что удаление Никиты Михайлиса стало ключевым в матче?

- Не совсем ключевым, но одно из ключевых, это да. За эти пять минут мы "Салавату" ни одного шанса не дали. Даже у нас был момент... Единственное, выстояли пять минут, а когда пятый наш вышел, пропустили. Но ничего страшного. Мы не бросили играть. Подбодрили друг друга в раздевалке и вышли с новыми силами на третий период.

- На сколько сложно играть после карантина?

- Да, выпали из игрового ритма. Но с каждой игрой мы становимся сильнее. Становимся увереннее и двигаемся вперед.

Ранее игру прокомментировал Юрий Михайлис. Главный тренер "Барыса" рассказал об удалении Никиты Михайлиса и назвал последствия карантина.

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Добавим, что следующий матч "Барыс" снова сыграет на выезде - 14 октября сыграет в Москве со "Спартаком". После десяти встреч казахстанская команда занимает девятое место с 11 очками.
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