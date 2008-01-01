"Мы приехали за двумя очками". Забивший дебютный гол в КХЛ хоккеист прокомментировал камбэк "Барыса" в Уфе

Нападающий прокомментировал дебютный голевой бросок в турнире.

Максим Мусоров. Фото: ХК "Барыс"©
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Салават Юлаев - Барыс 2:3 ОТ

Голы: Мухамадуллин, 23 (1:0); Алексеев, 32 (2:0); Мусоров, 41 (2:1); Диц, 48 (2:2); Старченко, 60 (2:3)

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19-летний форвард "Барыса" Максим Мусоров после дебютного гола в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в матче с "Салаватом" Юлаевым" рассказал об эмоциях после забитой шайбы в турнире и отдал должное силе соперников из Уфы, передает корреспондент Vesti.kz.

Гол Мусорова положил начало камбэку "Барыса", а затем Даррен Диц перевел встречу в овертайм.

- Игра получалось трудной. Тяжело было отыгрываться, ведь у вас хорошая команда. Очень хорошо, что мы смогли и выиграли эту игру, - поделился форвард.

- Что не получилось у "Барыса" в первые 40 минут игры? Моменты были, две перекладины...

- Не повезло. Не хватило реализации на моментах, но, в итоге, все нормально сложилось.

- Чувствовали ли вы, что "Салават Юлаев" физически слабоват пока, ведь ребята только вышли из состояния, когда с легкими проблемы и кашель? Пытались ли этим воспользоваться в третьем периоде?

- Я бы не сказал, что они были слабоваты. Хорошо везде выступали. Это хорошая команда. Они быстрые и сильные. Пытались выиграть свою игру. 

- Не замечали такие моменты?

- Это не наше дело. Мы навязываем свой хоккей. Мы приехали за двумя очками.

- Максим, ваш гол. Целенаправленно бросали в верхний угол?

- Да, целенаправленно. Я тренировал этот бросок. Еще в том году мне удалось забить на чемпионате мира похожий гол. Увидел свободное пространство. Двинулся и бросил. Это приятно, когда твой помогает выиграть команде. Первый гол всегда запоминается.

Ранее игру прокомментировал Юрий Михайлис. Главный тренер "Барыса" рассказал об удалении Никиты Михайлиса и назвал последствия карантина.

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Добавим, что следующий матч "Барыс" снова сыграет на выезде - 14 октября сыграет в Москве со "Спартаком". После десяти встреч казахстанская команда занимает девятое место с 11 очками.
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