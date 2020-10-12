"Вернулся главный тренер". КХЛ - о матче "Салават Юлаев" - "Барыс"

Сегодня, 12 октября, "Салават Юлаев"
на своем льду примет "Барыс"
. КХЛ
на своем официальном сайте
представила превью к предстоящему матчу.
Игра начнется в 17:30 по времени Нур-Султана. Матч покажут
в прямом эфире.
"Салават Юлаев" чередует победы с поражениями, позавчера уступив ЦСКА (2:4). Вернулся на лавку после долгого перерыва главный тренер Томи Лямся: часть его подопечных по-прежнему остается в лазарете. "Барыс" в последнем матче проиграл "Северстали" со счетом 2:3. Команда стремится набрать оптимальную форму, потерянную за время карантина. Тренеры активно тасуют игровые сочетания.
"Салават Юлаев" уверенно удерживается в топ-8 Восточной конференции, заработав 20 очков в 16 матчах. "Барыс" пока вне зоны плей-офф, имея запас из нескольких игр.
Близок к юбилейной цифре нападающий "Салавата" Тему Хартикайнен (148 голов в КХЛ). Три игры кряду набирает очки форвард "Барыса" Якоб Лилья (1+2).
В прошлом сезоне "Салават Юлаев" выиграл один матч с "Барысом" из четырех - 1:2, 3:5, 5:2, 1:2", - говорится в тексте.
После матча в Уфе казахстанский клуб также на выезде встретится со "Спартаком" (14 октября) и "Ак Барсом" (16 октября). С составом команды Юрия Михайлиса на выездную серию можно ознакомиться здесь
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