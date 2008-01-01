Прямая трансляция гостевого матча "Барыса" в КХЛ против "Салавата Юлаева"

Казахстанский клуб идет предпоследним в конференции.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 10:00
Сегодня, 12 октября, "Барыс" в гостях сыграет с "Салаватом Юлаевым" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Уфе и начнется в 17:30 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Казахстанскому клубу в предстоящем матче предрекли поражение. При этом хозяева смогут сыграть в оптимальном составе, так как из лазарета вернулись десять игроков, не считая других выздоровевших хоккеистов.

Перед этой игрой "Барыс" с девятью очками идет на предпоследнем, 11-м месте в Восточной конференции, а "Салават Юлаев", набрав 20 баллов, занимает четвертую строчку.

После матча в Уфе казахстанский клуб также на выезде встретится со "Спартаком" (14 октября) и "Ак Барсом" (16 октября). С составом команды Юрия Михайлиса на выездную серию можно ознакомиться здесь

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Хоккей КХЛ
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Сегодня 10:00
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