Прямая трансляция гостевого матча "Барыса" в КХЛ против "Салавата Юлаева"

Сегодня, 12 октября, "Барыс"
в гостях сыграет с "Салаватом Юлаевым"
в рамках Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Уфе и начнется в 17:30 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Казахстанскому клубу в предстоящем матче предрекли поражение
. При этом хозяева смогут сыграть в оптимальном составе, так как из лазарета вернулись
десять игроков, не считая других выздоровевших хоккеистов.
Перед этой игрой "Барыс" с девятью очками идет на предпоследнем, 11-м месте в Восточной конференции, а "Салават Юлаев", набрав 20 баллов, занимает четвертую строчку.
После матча в Уфе казахстанский клуб также на выезде встретится со "Спартаком" (14 октября) и "Ак Барсом" (16 октября). С составом команды Юрия Михайлиса на выездную серию можно ознакомиться здесь
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