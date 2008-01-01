"Барысу" предрекли третье поражение подряд в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и эксперт Александр Кожевников
сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" - "Барыс"
. Он считает, что хозяева одержат победу в основное время.
Игра состоится сегодня, 12 октября, в Уфе и начнется в 17:30 по времени Нур-Султана.
"Судя по последним матчам "Барыса", в команде много болеющих хоккеистов, как еще иначе объяснить их поражения. В частности, от "Северстали" и "Автомобилиста" с одинаковым счетом 2:3, от московского "Динамо" - 4:5. Тут, разве что, можно выделить игру со СКА, где счет был 3:2 в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
На выезде, как правило, у "Барыса" проблемы, так что уфимцы, скорее всего, победят без каких-либо трудностей. Они должны выигрывать сегодня. Команда сильнее, сплоченнее, взаимодействие налажено. Да, прошлый матч отдали, но тоже не кому-нибудь, а ЦСКА - 2:4. И это после таких достаточно хороших побед над "Сибирью" и "Ак Барсом". А армейцы выиграли по одной простой причине - сейчас во всей лиге они лучшие и физически, и эмоционально. Опять же, взаимодействие, звенья, большинство - все у них хорошо. Поэтому юлаевцы и не справились тогда.
Зато сегодня проблем у них не будет. Большого счета не жду, но в одну-две шайбы "Салават" выиграет. Про победу "под ноль" говорить трудно. Сейчас почти в каждом матче забрасывают и те, и другие. "Барыс" не лыком шит - забрасывать умеет достаточно хорошо. Думаю, юлаевцы будут удаляться, а с реализацией большинства у казахстанцев проблем нет, есть кому забрасывать. Поэтому еще обе команды забьют" - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров"
.
Десять игроков российского клуба вернулись в строй перед игрой с "Барысом"
Перед этой игрой "Барыс" с девятью очками идет на предпоследнем, 11-м месте в Восточной конференции, а "Салават Юлаев", набрав 20 баллов, занимает четвертую строчку.