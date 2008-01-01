Десять игроков российского клуба вернулись в строй перед игрой с "Барысом"

Матч состоится сегодня.

Фото: gorobzor.ru©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 09:00
Десять хоккеистов "Салавата Юлаева" перед игрой с "Барысом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выведены из списка травмированных, сообщает Gorobzor.ru.

В строй вернулись: Эдуард Гиматов, Маркус Гранлунд, Владимир Жарков, Сакари Маннинен, Григорий Панин, Артем Пименов, Владислав Сухачев, Егор Сучков, Теему Хартикайнен, Петр Хохряков.

В списке травмированных остались только Никита Сошников и Дмитрий Брагинский.

Ранее выздоровели: Юха Метсола, Павел Коледов, Данил Башкиров, Александр Кадейкин, Владислав Картаев и Вячеслав Солодухин.

Напомним, сегодня, 12 октября, "Барыс" сыграет против "Салавата Юлаева" в Уфе. Матч начнется в 17:30 по времени Нур-Султана.

После этой игры казахстанский клуб также в гостях встретится со "Спартаком" (14 октября) и "Ак Барсом" (16 октября). С составом "Барыса" на выездную серию можно ознакомиться здесь.
Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Салават Юлаев
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 09:00
© 2008 - 2020 ТОО «EML»