Коронавирус или травма? "Барыс" лишился голкипера

Голкипер "Барыса" Хенрик Карлссон
не поможет команде в ближайших матчах в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Вратарь был переведен в список травмированных. Другие детали пока неизвестны. Возможно, у игрока был выявлен коронавирус.
Карлссон не полетел
с "Барысом" на выездную серию против "Салавата Юлаева" (12 октября), "Спартака" (14 октября) и "Ак Барса" (16 октября).
В нынешнем сезоне 36-летний вратарь сыграл в регулярном чемпионате КХЛ три матча, процент отраженных бросков - 94,7, коэффициент надежности - 1,58.