Коронавирус или травма? "Барыс" лишился голкипера

В этом сезоне КХЛ он сыграл три матча.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 16:03
Голкипер "Барыса" Хенрик Карлссон не поможет команде в ближайших матчах в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Вратарь был переведен в список травмированных. Другие детали пока неизвестны. Возможно, у игрока был выявлен коронавирус.

Карлссон не полетел с "Барысом" на выездную серию против "Салавата Юлаева" (12 октября), "Спартака" (14 октября) и "Ак Барса" (16 октября).

В нынешнем сезоне 36-летний вратарь сыграл в регулярном чемпионате КХЛ три матча, процент отраженных бросков - 94,7, коэффициент надежности - 1,58.


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Хоккей КХЛ
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Сегодня 16:03
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