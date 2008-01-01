"Барыс" назвал состав на выездную серию регулярного чемпионата КХЛ

Тренерский штаб "Барыса"
обнародовал список игроков, которые отправляются в очередное выездное турне в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда проведет три матча за пять дней, сообщается на сайте
клуба.
Состав выглядит следующим образом:
вратари
: Денис Каратаев, Сергей Кудрявцев, Йони Ортио;
защитники
: Джесси Блэкер, Тамирлан Гайтамиров, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Виктор Сведберг, Егор Шалапов;
нападающие
: Павел Акользин, Алихан Асетов, Линус Виделль, Кёртис Волк, Дмитрий Гренц, Дмитрий Гурков, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэтт Фрэттин, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.
Расписание матчей выездной серии
:
12 октября, понедельник, 17:30. "Салават Юлаев" - "Барыс"
14 октября, среда, 22:30. "Спартак" - "Барыс".
16 октября, пятница, 22:30. "Ак Барс" - "Барыс".