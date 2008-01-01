"Смогли удержать игру". Форвард "Северстали" рассказал об установке тренера и победе над "Барысом"

Следующую игру астанчане проведут 12 октября.

Андрей Алексеев. Фото: ХК "Северсталь"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 08:14
Нападающий "Северстали" Андрей Алексеев прокомментировал гостевую игру с "Барысом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Мы знали, что "Барыс" недавно вышел из карантина, просидел в нем две недели, поэтому у нас была установка с первого периода навязать активную игру. В принципе, в первом периоде у нас это получилось: забили три гола, контролировали игру. Во втором отрезке случился небольшой провал, но хорошо, что после смогли удержать игру, и третий период вновь контролировали.

В принципе, у нас всегда задача играть агрессивно, активно. С "Амуром" мы два периода проспали - может быть, дело в часовом поясе или длинном перелете, но это так, отговорка для бедных", - приводит его слова сайт КХЛ.

Отметим, что матч между "Барысом" и "Северсталью" проходил в Нур-Султане и завершился победой гостей со счетом 3:2. Следующую игру казахстанский клуб проведет против "Салавата Юлаева" 12 октября в Уфе.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 08:14
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