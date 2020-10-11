"Смогли удержать игру". Форвард "Северстали" рассказал об установке тренера и победе над "Барысом"

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КХЛ ВХЛ Казахстан (Хоккей) Сборные (хоккей) МХЛ НХЛ Бенди (хоккей с мячом) Женский хоккей
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Смогли удержать игру". Форвард "Северстали" рассказал об установке тренера и победе над "Барысом"

Следующую игру астанчане проведут 12 октября.

"Смогли удержать игру". Форвард "Северстали" рассказал об установке тренера и победе над "Барысом"
Андрей Алексеев. Фото: ХК "Северсталь"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Нападающий "Северстали" Андрей Алексеев прокомментировал гостевую игру с "Барысом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Мы знали, что "Барыс" недавно вышел из карантина, просидел в нем две недели, поэтому у нас была установка с первого периода навязать активную игру. В принципе, в первом периоде у нас это получилось: забили три гола, контролировали игру. Во втором отрезке случился небольшой провал, но хорошо, что после смогли удержать игру, и третий период вновь контролировали.

В принципе, у нас всегда задача играть агрессивно, активно. С "Амуром" мы два периода проспали - может быть, дело в часовом поясе или длинном перелете, но это так, отговорка для бедных", - приводит его слова сайт КХЛ.

Отметим, что матч между "Барысом" и "Северсталью" проходил в Нур-Султане и завершился победой гостей со счетом 3:2. Следующую игру казахстанский клуб проведет против "Салавата Юлаева" 12 октября в Уфе.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Северсталь

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
08:14
Хоккей

"Смогли удержать игру". Форвард "Северстали" рассказал об установке тренера и победе над "Барысом"
Сегодня
07:56
Хоккей

"Оправился от нокдауна, но матч так и не вытащил". КХЛ - о поражении "Барыса"
Вчера
23:23
Хоккей

Заразившиеся коронавирусом хоккеисты российского клуба могут вернуться к игре с "Барысом"
Вчера
22:45
Хоккей

"Салават Юлаев" потерпел поражение от ЦСКА перед матчем с "Барысом"
Вчера
21:11
Хоккей

"Барыс" впервые за восемь лет проиграл "Северстали" на своей арене
Вчера
20:33
Хоккей

"Легко винить карантин". Защитник "Барыса" Сведберг - о неудавшемся спасении матча КХЛ и удалении на последней минуте
Вчера
19:51
Хоккей

"Предупреждали, что соперник начинает очень мощно". Михайлис - о поражении от "Северстали" и ошибках "Барыса"
Вчера
19:26
Хоккей

"Физически мы были сильнее". Тренер "Северстали" разобрал победу над "Барысом" в матче КХЛ
Вчера
19:15
Хоккей

"Барыс" проиграл "Северстали" в матче с шайбой на 27-й секунде
Вчера
17:17
Хоккей

"Барыс" пропустил шайбу от "Северстали" через 27 секунд после начала матча
Вчера
15:46
Хоккей

"Барыс" назвал состав на домашний матч против "Северстали"
Вчера
10:00
Хоккей

Прямая трансляция матча "Барыса" против "Северстали" в КХЛ
8 октября
13:05
Хоккей

Через две-три игры без пауз и карантина все должно стать хорошо - игрок "Барыса"
8 октября
10:18
Хоккей

"Мне стоило быть менее эмоциональным". Форвард "Автомобилиста" - об игре с "Барысом" в КХЛ
8 октября
09:12
Хоккей

Нападающий "Барыса" объяснил первое поражение команды после карантина
8 октября
08:55
Хоккей

Тренер клуба КХЛ высказался о первой домашней победе над "Барысом" за шесть лет
7 октября
23:49
Хоккей

"Будем разбираться". Михайлис - о невыходе игроков "Барыса" на первый гостевой матч КХЛ после карантина
7 октября
23:24
Хоккей

Тренер "Барыса" нашел объяснение поражению от "Автомобилиста" и рассказал о кондициях игроков
7 октября
22:58
Хоккей

"Первый домашний успех за шесть лет". КХЛ - о победе "Автомобилиста" над "Барысом"
7 октября
22:11
Хоккей

"Барыс" проиграл первый матч КХЛ на выезде после карантина
7 октября
21:39
Хоккей

Снова коронавирус? Почему "Барыс" лишился хоккеистов перед гостевым матчем с "Автомобилистом"
7 октября
20:17
Хоккей

"Барыс" за шесть стартовых минут пропустил две шайбы от "Автомобилиста"
7 октября
11:36
Хоккей

Все еще коронавирус? Названа причина отсутствия двух нападающих в составе "Барыса"
7 октября
11:05
Хоккей

Прямая трансляция первого гостевого матча "Барыса" в КХЛ после карантина
7 октября
10:46
Развитие спорта

ППСК "Астана" ликвидирован. Что будет с "Астаной" и "Барысом"?
6 октября
23:35
Хоккей

Всплываем? "Ак Барс" и еще несколько соперников, которые могут остановить "Барыс" в КХЛ
6 октября
21:33
Хоккей

И Доус не помог. Как "Барыс" шесть раз подряд обыгрывал лидера КХЛ и может сделать это снова
6 октября
19:17
Хоккей

Сэйв вратаря "Барыса" в победном матче со СКА вошел в десятку лучших спасений игровой недели КХЛ
6 октября
17:30
Хоккей

Для плей-офф этого мало. "Барыс" с Михайлисом отлично начинает матчи, но потом их отдает
6 октября
15:47
Хоккей

"Барыс" назвал состав на первый гостевой матч КХЛ после карантина
28 августа
16:08
Хоккей

Видеообзор разгромной победы "Барыса" над "Сарыаркой"
9 августа
03:39
Хоккей

Как Скабелка выиграл первый трофей после ухода из "Барыса"
7 марта 2020
21:22
Хоккей

Видеообзор победы "Барыса" над "Металлургом" в четвертом матче плей-офф КХЛ
4 марта 2020
00:12
Хоккей

Видеообзор второго матча "Барыс" - "Металлург" в серии плей-офф КХЛ
2 марта 2020
18:15
Хоккей

Первая победа "Барыса" в плей-офф - в проекте "Вокруг матча"
27 августа 2015
22:09
Хоккей

"Барыс" - "Салават Юлаев" (5:3). Фото
14 августа 2015
00:54
Хоккей

"Барыс" - обладатель Кубка Президента по хоккею
9 августа 2015
23:58
Хоккей

Фото: "Барыс" открыл новую арену и одержал на ней первую победу
14 февраля 2015
09:25
Хоккей

Драка Рыспаев VS Меньшиков и другие интересные моменты матча "Сибирь" - "Барыс"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика