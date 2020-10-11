"Смогли удержать игру". Форвард "Северстали" рассказал об установке тренера и победе над "Барысом"

Нападающий "Северстали" Андрей Алексеев
прокомментировал гостевую игру с "Барысом"
в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Мы знали, что "Барыс" недавно вышел из карантина, просидел в нем две недели, поэтому у нас была установка с первого периода навязать активную игру. В принципе, в первом периоде у нас это получилось: забили три гола, контролировали игру. Во втором отрезке случился небольшой провал, но хорошо, что после смогли удержать игру, и третий период вновь контролировали.
В принципе, у нас всегда задача играть агрессивно, активно. С "Амуром" мы два периода проспали - может быть, дело в часовом поясе или длинном перелете, но это так, отговорка для бедных", - приводит его слова сайт
КХЛ.
Отметим, что матч между "Барысом" и "Северсталью" проходил в Нур-Султане и завершился победой
гостей со счетом 3:2. Следующую игру казахстанский клуб проведет против "Салавата Юлаева" 12 октября в Уфе.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне