"Оправился от нокдауна, но матч так и не вытащил". КХЛ - о поражении "Барыса"

КХЛ
на своем официальном сайте
в обзоре дня уделила внимание и матчу между "Барысом"
и "Северсталью"
, который проходил в столице Казахстана и завершился победой гостей со счетом 3:2.
"Барыс" проиграл "Северстали" в матче с шайбой на 27-й секунде
"И "Барыс", и "Северсталь" свои предыдущие матчи проиграли в гостях - соответственно "Автомобилисту" (2:3) и "Амуру" (1:3). Оба тренера заметно изменили игровые сочетания, особенно тройки нападения. У Юрия Михайлиса это обуславливалось, в первую очередь, возвращением в строй Линуса Виделля, занявшего свое привычное место в первом звене. Игравший в нем в предыдущей встрече Мэттью Фрэттин переместился во второе; Якоб Лилья - из второго в третье, а Егор Петухов - из третьего в четвертое. Что же касается Андрея Разина, то он, очевидно, искал оптимальный вариант, в частности, переставил Егора Яковлева от Игоря Гераськина и Кирилла Капустина к Егору Морозову и Адаму Лишке.
Череповецкие изменения сыграли яркую роль. Уже на первой минуте Гераськин с Капустиным соорудили первую (и весьма красивую) шайбу, а в середине стартового периода гости вели уже 3:0. Второй и третий голы забил Лишка, в первом случае ему помог Яковлев, во втором - Морозов.
Второй период хозяева ожидаемо провели более активно, тогда как гости предпочитали сильно не рисковать. И "барсам" удалось "вернуться в игру" благодаря шайбам Петухова и Кертиса Волка, заброшенным с интервалом в 48 секунд на экваторе матча.
В третьем отрезке череповчане постарались отодвинуть игру от своих ворот - и вполне успешно. Мог снять все вопросы Давид Думбадзе, но Йони Ортио выручил "Барыс". Все стало ясно за минуту до финальной сирены. Виктор Сведберг, отправившись на скамейку штрафников, лишил хозяев шанса на финальный штурм. Оставшееся время прошло в зоне "Барыса", так что Юрию Михайлису даже не пришлось снимать вратаря.
"Барыс" оправился от нокдауна, но матч так и не вытащил.
"Северсталь" победила в Нур-Султане впервые с февраля 2012 года, прервав неудачную восьмилетнюю и восьмиматчевую серию", - говорится в тексте.
Отметим, что следующий матч "Барыс" проведет против "Салавата Юлаева" 12 октября в Уфе.
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