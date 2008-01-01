Заразившиеся коронавирусом хоккеисты российского клуба могут вернуться к игре с "Барысом"

Игроки уфимского "Салавата Юлаева" Юха Метсола, Александр Кадейкин и Владимир Жарков могут вернуться в строй к матчу регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом", передают РИА Новости.

Ранее стало известно, что они заразились коронавирусом. Из-за этого в том числе пропустили сегодняшний матч с ЦСКА, который для уфимцев завершился поражением.

"В этом вопросе мы должны действовать разумно и умно. Я не могу с уверенностью на сто процентов ответить на вопрос, кто сможет сыграть в следующих матчах. Ребятам нужно подготовиться к игре, чтобы не иметь никаких последствий после коронавируса.

Надеемся, что мы увидим Юху, Кадейкина, Жаркова. Но мы не будем рисковать. Да, мы хотим побеждать, но не хотим, чтобы ребята возвращались слишком рано. Нельзя просто дождаться понижения температуры и разрешать хоккеисту возвращаться на лед.

Да, они уже тренируются, и я надеюсь, что они вернутся к матчу с "Барысом", - сказал главный тренер "СЮ" Томи Лямся.

Напомним, матч "Салават Юлаев" - "Барыс" пройдет в Уфе 12 октября.