"Салават Юлаев" потерпел поражение от ЦСКА перед матчем с "Барысом"

Московский ЦСКА одержал гостевую победу над "Салаватом Юлаевым" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились: Богдан Киселевич ('10), Сергей Андронов ('28), Марио Кемпе ('38) и Артем Сергеев. За "СЮ" же шайбами отметились Филип Ларсен ('18) и Михаил Воробьев. При этом хозяева дважды по ходу встречи сравнивали счет.

ЦСКА, таким образом, продлил победную серию до семи матчей.

В следующей встрече "Салават Юлаев" примет "Барыс". Игра состоится в Уфе 12 октября. Казахстанский клуб сегодня так же потерпел поражение - на своем поле от "Северстали".