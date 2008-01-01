"Легко винить карантин". Защитник "Барыса" Сведберг - о неудавшемся спасении матча КХЛ и удалении на последней минуте

Защитник "Барыса" Виктор Сведберг на послематчевой пресс-конференции отметил, что поражение команды в двух последних матчах с разницей в одну шайбу не является последствием карантина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Разбирая проигранный матч "Северстали", он также высказался о своем удалении, которое заработал на последней минуте.

"Я думаю, что "Северсталь" была лучше. В начале матча особенно. Они повели в счете, и нам пришлось исполнять роль догоняющих. Во втором периоде мы вернулись в игру, забросили две шайбы, но этого не хватило для того, чтобы спасти матч. В общем нам надо быть лучше.

- Прокомментируйте эпизод на последней минуте. Показалось, что ваше нарушение было совсем не обязательным.

- Я должен посмотреть видео, прежде чем делать какие-то выводы, но в любом случае игра уже закончена, и здесь ничего не поменяешь. Но я, естественно, посмотрю этот эпизод внимательно.

- Команда второй матч проигрывает в одну шайбу. Является ли это следствием того, что команда была на карантине и еще не набрала ход?

- Легко винить карантин и какие-то другие причины находить в этих результатах. Но мы профессионалы и понимаем, что это так не работает. Естественно, карантин сыграл какую-то роль, но мы должны быть лучше и играть лучше.

Напомним, встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, которые первую шайбу забросили уже на 27-й секунде.