"Предупреждали, что соперник начинает очень мощно". Михайлис - о поражении от "Северстали" и ошибках "Барыса"

Главный тренер ХК "Барыс" Юрий Михайлис на послематчевой пресс-конференции отметил, что предупреждал своих подопечных о вероятном тяжелом первом периоде против "Северстали", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче, который был проигран, его подопечные пропустили в стартовом отрезке три гола - первый уже на 27-й секунде, второй - всего через три минуты.

"Они были свежее сегодня. Первый период - не было, наверное, той концентрации. Хотя ребят предупреждали, что команда соперника начинает очень мощно, активно играет. Не та игра, конечно, которую они с Хабаровском играли, а потом они играли в Новосибирске и практически "Сибирь" накрывали. То же самое получилось и с нашей командой. Быстрые нападающие накрывали наших защитников. Шайба из зоны не выходила. И где-то эти ошибки наши привели к голам.

Второй период мы более-менее провели. Не скажу, что у нас сил не было. Мы второй период провели очень здорово, на эмоциях, скажем так. Забили нужный гол, команда воодушевилась, сыграла уже как-то более-менее раскованней.

А третий период команда соперника сыграла по счету, сыграла грамотно, дисциплинированно, нам ничего не позволила сделать", - сказал Михайлис.

Напомним, встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, которые первую шайбу забросили уже на 27-й секунде.