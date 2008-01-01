"Физически мы были сильнее". Тренер "Северстали" разобрал победу над "Барысом" в матче КХЛ

Главный тренер череповецкой "Северстали" отметил, что его хоккеисты выполнили установку в матче против "Барыса". По словам Андрея Разина, его команда была сильнее физически.

"Немножко провалили второй период. Хотели бы сыграть его получше. А так игру контролировали. Много играли в чужой зоне. Физически мы были сегодня сильнее соперника.

Соперник очень опасен в позиционных атаках. Мы это разбирали. Поэтому попросили ребят побольше играть в чужой зоне, и они выполнили", - сказал Разин после матча в эфире телеканала Qazsport.

Напомним, встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, которые первую шайбу забросили уже на 27-й секунде.