"Барыс" проиграл "Северстали" в матче с шайбой на 27-й секунде

ХК "Барыс" потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Северстали", сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:3.

Провальным для казахстанской команды получился первый период. Гости открыли счет уже через 27 секунд после стартового вбрасывания, причем в равенстве. Ворота Йони Ортио поразил Игорь Гераськин.

"Барыс" пропустил шайбу от "Северстали" через 27 секунд после начала матча

Прошло менее трех минут и Адам Лишка увеличил отрыв гостей. А в середине первого периода он оформил дубль и сделал счет 3:0 в пользу "Северстали".

После перерыва "Барыс" почти совершил камбэк, забросив всего за минуту две шайбы. Сначала на 31-й отличился Егор Петухов, которому ассистировали Алихан Асетов и Виктор Сведберг. А на 32-й с передачи Джесси Блэкера и Никиты Михайлиса шайбу забросил Кертис Волк.

В третьем периоде у хозяев был шанс переломить ход встречи, но они им не воспользовались.

Подробно со статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

Следующий матч "Барыс" проведет 12 октября в Уфе против "Салавата Юлаева".