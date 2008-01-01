"Барыс" проиграл "Северстали" в матче с шайбой на 27-й секунде

Команды встречались в Нур-Султане.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 19:15
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Северсталь 2:3

Голы: Гераськин, 0 (0:1); Лишка, 3 (0:2); Лишка, 11 (0:3); Петухов, 30 (1:3); Волк, 31 (2:3)

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ХК "Барыс" потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Северстали", сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:3. 

Провальным для казахстанской команды получился первый период. Гости открыли счет уже через 27 секунд после стартового вбрасывания, причем в равенстве. Ворота Йони Ортио поразил Игорь Гераськин.

"Барыс" пропустил шайбу от "Северстали" через 27 секунд после начала матча

Прошло менее трех минут и Адам Лишка увеличил отрыв гостей. А в середине первого периода он оформил дубль и сделал счет 3:0 в пользу "Северстали".

После перерыва "Барыс" почти совершил камбэк, забросив всего за минуту две шайбы. Сначала на 31-й отличился Егор Петухов, которому ассистировали Алихан Асетов и Виктор Сведберг. А на 32-й с передачи Джесси Блэкера и Никиты Михайлиса шайбу забросил Кертис Волк.

В третьем периоде у хозяев был шанс переломить ход встречи, но они им не воспользовались. 

Подробно со статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

Следующий матч "Барыс" проведет 12 октября в Уфе против "Салавата Юлаева".

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Сегодня 19:15
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