"Барыс" назвал состав на домашний матч против "Северстали"

ХК "Барыс" назвал состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Северстали", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.

Вратарь: Йони Ортио;

Первая пятерка: Линус Виделль - Аркадий Шестаков - Роман Старченко, Алексей Маклюков - Даррен Диц;

Вторая пятерка: Никита Михайлис - Кертис Волк - Мэтт Фрэттин, Виктор Сведберг - Джесси Блэкер;

Третья пятерка: Якоб Лилья - Антон Сагадеев - Дмитрий Шевченко, Леонид Метальников - Егор Шалапов;

Четвертая пятерка: Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Егор Петухов, Максим Мусоров, Тамирлан Гайтамиров.

Прямая трансляция матча "Барыса" против "Северстали" в КХЛ