Через две-три игры без пауз и карантина все должно стать хорошо - игрок "Барыса"

Следующий матч астанчан в КХЛ пройдет в Нур-Султане.

Дмитрий Шевченко. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 13:05
Нападающий "Барыса" Дмитрий Шевченко отметил после игры с "Автомобилистом", что команда наберет форму, если несколько матчей проведет без остановки на паузы.

"Мы проиграли, больше сказать нечего. Тренеры готовят нас, через игры должны добирать. Стараемся больше отдыхать, делать в зале специальные упражнения. Нельзя сказать, что через два дня все побегут. Тут все индивидуально. Нужно провести две-три игры без пауз и карантинов, и все должно стать хорошо", - приводит его слова официальный сайт КХЛ.

Отметим, что встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Следующую игру казахстанский клуб проведет с "Северсталью" 10 октября в Нур-Султане.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 13:05
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