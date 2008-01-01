Через две-три игры без пауз и карантина все должно стать хорошо - игрок "Барыса"

Нападающий "Барыса" Дмитрий Шевченко
отметил после игры с "Автомобилистом"
, что команда наберет форму, если несколько матчей проведет без остановки на паузы.
"Мы проиграли, больше сказать нечего. Тренеры готовят нас, через игры должны добирать. Стараемся больше отдыхать, делать в зале специальные упражнения. Нельзя сказать, что через два дня все побегут. Тут все индивидуально. Нужно провести две-три игры без пауз и карантинов, и все должно стать хорошо", - приводит его слова официальный сайт КХЛ.
Отметим, что встреча в Екатеринбурге завершилась
со счетом 3:2 в пользу хозяев. Следующую игру казахстанский клуб проведет с "Северсталью" 10 октября в Нур-Султане.