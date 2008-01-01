"Мне стоило быть менее эмоциональным". Форвард "Автомобилиста" - об игре с "Барысом" в КХЛ

Он забросил одну из шайб.

Брукс Мэйсек. Фото: ХК "Автомобилист"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 10:18
Нападающий "Автомобилиста" Брукс Мэйсек поделился впечатлениями от победной игры с "Барысом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Замечательный матч, хороший результат. Да, были проблемы с удалениями, но мы замечательно сыграли в меньшинстве. Наверное, мне стоило быть менее эмоциональным в конце второго периода. Я получил десять минут штрафа, но мы продолжили играть в большинстве. Согласен, что странно, когда атакующая команда так много удаляется. Это доставляет дискомфорт команде. Неприятно находиться в штрафном боксе, когда вся игра на площадке. Тут сложно что-то комментировать, нужно избавляться от постоянных удалений", - приводит его слова официальный сайт КХЛ.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. 

После этого матча "Барыс" с девятью очками остался на девятом месте в Восточной конференции, в то время как "Автомобилист", набрав 20 баллов, поднялся с четвертой строчки на вторую.

Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут с "Северсталью" 10 октября в Нур-Султане.

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Хоккей КХЛ
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Сегодня 10:18
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