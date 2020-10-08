"Мне стоило быть менее эмоциональным". Форвард "Автомобилиста" - об игре с "Барысом" в КХЛ

Нападающий "Автомобилиста" Брукс Мэйсек
поделился впечатлениями от победной игры с "Барысом"
в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Замечательный матч, хороший результат. Да, были проблемы с удалениями, но мы замечательно сыграли в меньшинстве. Наверное, мне стоило быть менее эмоциональным в конце второго периода. Я получил десять минут штрафа, но мы продолжили играть в большинстве. Согласен, что странно, когда атакующая команда так много удаляется. Это доставляет дискомфорт команде. Неприятно находиться в штрафном боксе, когда вся игра на площадке. Тут сложно что-то комментировать, нужно избавляться от постоянных удалений", - приводит его слова официальный сайт
КХЛ.
Встреча в Екатеринбурге завершилась
со счетом 3:2 в пользу хозяев.
После этого матча "Барыс" с девятью очками остался на девятом месте в Восточной конференции, в то время как "Автомобилист", набрав 20 баллов, поднялся с четвертой строчки на вторую.
Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут с "Северсталью" 10 октября в Нур-Султане.
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