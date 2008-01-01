Нападающий "Барыса" объяснил первое поражение команды после карантина

Форвард "Барыса" Аркадий Шестаков
считает, что на итоговом результате игры с "Автомобилистом"
сказались индивидуальные ошибки.
"Мы сделали индивидуальные ошибки, которые привели к голу. Если бы действовали собранно и организованно, то результат был бы другим. В эпизоде с голом "Автомобилиста" я должен был выбрасывать шайбу, быстрее принимать решение. Диц открылся немного дальше, хотел отдать пас, но промахнулся мимо шайбы. Тут же меня обокрал игрок соперника", - приводит его слова сайт КХЛ.
Встреча в Екатеринбурге завершилась
со счетом 3:2 в пользу хозяев.
После этого матча "Барыс" с девятью очками остался на девятом месте в Восточной конференции, в то время как "Автомобилист", набрав 20 баллов, поднялся с четвертой строчки на вторую.
Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут с "Северсталью" 10 октября в Нур-Султане.