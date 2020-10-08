Тренер клуба КХЛ высказался о первой домашней победе над "Барысом" за шесть лет

Главный тренер "Автомобилиста" Билл Питерс
прокомментировал игру с "Барысом"
в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Екатеринбурге завершилась
со счетом 3:2 в пользу хозяев.
"Мы хорошо начали игру, но начались проблемы с удалениями, во втором периоде играли втроем против пятерых. Но выстояли, отсюда и положительный результат. Большой объем работы проделали защитники, которые приняли много бросков на себя. Все это благодаря работе, которую мы ведем, просматриваем видео, изучаем соперника. В этот раз мы играли в пять защитников, это, конечно, не то, на что мы рассчитываем. Чарлз Геноуэй - один из лучших хоккеистов лиги, он опытный игрок и может самостоятельно оценить свое состояние. Скоро должны вернуться Арзамасцев и Бодров, и должно стать попроще. Бодров уже восстановился, приступил к занятиям. У Арзамасцева неприятная травма верхней части тела, ему нужно еще 12-14 дней для восстановления", - отметил он.
Добавим, что "Автомобилист" впервые с января 2014 года победил
"Барыс" дома. Следующую игру казахстанский клуб проведет с "Северсталью" 10 октября в Нур-Султане.
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