"Будем разбираться". Михайлис - о невыходе игроков "Барыса" на первый гостевой матч КХЛ после карантина

В Екатеринбурге не сыграли и другие хоккеисты.

Линус Виделль. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 23:49
Главный тренер хоккейного клуба "Барыс" Юрий Михайлис ответил на послематчевой пресс-конференции, что только предстоит разобраться, почему незадолго до начала матча с "Автомобилистом" в Екатеринбурге из протокола убрали двух его игроков. 

- В заявке были Виделль и Шалапов, но за 30 минут до начала матча их убрали из онлайн-протокола. По какой причине?

- Не знаю, сказали, что они не могут играть. Будем разбираться, по какой причине. Игроки вроде как здоровые. Будем разбираться...

Ранее отмечалось, что медицинский департамент КХЛ запретил выход на лед Линусу Виделлю и Егору Шалапову. Кроме того, в Екатеринбург не смогли отправиться два игрока казахстанского клуба - Павел Акользин и Алихан Асетов.

Сам матч завершился победой "Автомобилиста" со счетом 3:2. Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут с "Северсталью" 10 октября в Нур-Султане.
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Хоккей КХЛ
0
Вчера 23:49
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