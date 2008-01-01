"Будем разбираться". Михайлис - о невыходе игроков "Барыса" на первый гостевой матч КХЛ после карантина

Главный тренер хоккейного клуба "Барыс" Юрий Михайлис
ответил на послематчевой пресс-конференции, что только предстоит разобраться, почему незадолго до начала матча с "Автомобилистом"
в Екатеринбурге из протокола убрали двух его игроков.
- В заявке были Виделль и Шалапов, но за 30 минут до начала матча их убрали из онлайн-протокола. По какой причине?
- Не знаю, сказали, что они не могут играть. Будем разбираться, по какой причине. Игроки вроде как здоровые. Будем разбираться...
Ранее отмечалось
, что медицинский департамент КХЛ запретил выход на лед Линусу Виделлю и Егору Шалапову. Кроме того, в Екатеринбург не смогли отправиться
два игрока казахстанского клуба - Павел Акользин и Алихан Асетов.
Сам матч завершился
победой "Автомобилиста" со счетом 3:2. Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут с "Северсталью" 10 октября в Нур-Султане.