"Будем разбираться". Михайлис - о невыходе игроков "Барыса" на первый гостевой матч КХЛ после карантина

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Главный тренер хоккейного клуба "Барыс"Юрий Михайлис ответил на послематчевой пресс-конференции, что только предстоит разобраться, почему незадолго до начала матча с "Автомобилистом" в Екатеринбурге из протокола убрали двух его игроков.
- В заявке были Виделль и Шалапов, но за 30 минут до начала матча их убрали из онлайн-протокола. По какой причине?
- Не знаю, сказали, что они не могут играть. Будем разбираться, по какой причине. Игроки вроде как здоровые. Будем разбираться...
Ранее отмечалось, что медицинский департамент КХЛ запретил выход на лед Линусу Виделлю и Егору Шалапову. Кроме того, в Екатеринбург не смогли отправиться два игрока казахстанского клуба - Павел Акользин и Алихан Асетов.
Сам матч завершился победой "Автомобилиста" со счетом 3:2. Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут с "Северсталью" 10 октября в Нур-Султане.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне