Тренер "Барыса" нашел объяснение поражению от "Автомобилиста" и рассказал о кондициях игроков

Главный тренер хоккейного клуба "Барыс" Юрий Михайлис
прокомментировал прошедшую игру с "Автомобилистом"
в Екатеринбурге.
- Сложная для нас игра была, не успевали за соперником, который на ходу сейчас. Тяжело пока нам найти игровой ритм после двухнедельного карантина. Благодарен ребятам, что не опустили руки и могли перевести матч в овертайм, было и желание, и характер, но не получилось, - сказал он.
- По игре лучше смотрелись, чем со СКА... Что скажете о Шестакове, который сыграл очень неплохо?
- Втягиваемся в игру. Аркадий здорово вписался, хорошо выглядел и по движению, и на вбрасывании.
- К какой игре "Барыс" наберет оптимальную форму?
- Я не ясновидящий, не могу так ответить. Мне кажется, в выездной серии после игры с "Северсталью" ребята найдут игровой ритм, наберут ту "физику", которой не хватило сегодня. Кажется, что команда сегодня здорово выглядела физически, но это не так. Нужно время ей, чтобы набрать полные кондиции.
- В этом сезоне "Барыс" проводит много силовых приемов, чего не было в предыдущие два года. Это ваше личное нововведение?
- Любой игрок нашей команды может сыграть в корпус. И современный хоккей диктует такие условия - нужно уметь играть не только клюшкой, но и корпусом, чтобы отобрать шайбу. Думаю, такое практикуется во всех командах.
Напомним, что встреча в Екатеринбурге завершилась
со счетом 3:2 в пользу хозяев.
После этого матча "Барыс" с девятью очками остался на девятом месте в Восточной конференции, в то время как "Автомобилист", набрав 20 баллов, поднялся с четвертой строчки на вторую.
Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут с "Северсталью" 10 октября в Нур-Султане.