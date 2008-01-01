"Первый домашний успех за шесть лет". КХЛ - о победе "Автомобилиста" над "Барысом"

КХЛ
на своем официальном сайте
отметила непростую победу "Автомобилиста"
над "Барысом"
впервые с января 2014 года.
Встреча в Екатеринбурге завершилась
со счетом 3:2 в пользу хозяев.
"Барыс" проводил первый выездной матч после выхода из карантина. Накануне казахстанская команда победила СКА в серии бросков, но главный тренер Юрий Михайлис достаточно серьезно изменил состав. Место в воротах занял Йони Ортио, в первое звено перешел Аркадий Шестаков, в третье - Егор Петухов, в четвертое - Максим Мусоров и Дмитрий Гренц. Пару Леониду Метальникову составил Тамирлан Гайтамиров. Билл Питерс обошелся косметическими изменениями, выпустив в четвертое звено форварда Александра Протаповича.
Для хозяев льда матч начался лучше не придумаешь. Всего 69 секунд хватило "Автомобилисту" для заброшенной шайбы: Алексей Макеев длинной диагональю нашел ускорившегося Питера Холланда, и канадец переиграл Ортио в ближнем бою. Спустя пять минут хозяева реализовали первое же большинство в матче. Дэн Секстон отдал точный пас неудобной стороной крюка, и Брукс Мэйсек неотразимо выстрелил с "усов". Правда, победить главную болезнь старта сезона "Автомобилисту" не удалось. Уральская команда - самая недисциплинированная в КХЛ, и первое же удаление в матче привело к пропущенному голу. Роман Старченко "доел" шайбу на пятачке.
На экваторе матча цепь удалений Никиты Трямкина и Брукса Мэйсека оставила "Автомобилист" втроем против пятерки соперника. Причем, два малых штрафа разделили всего четыре секунды. Но "Барыс" своим шансом не воспользовался. Расплата последовала не сразу, а ближе к концу периода. Анатолий Голышев выиграл борьбу за воротами, и тут же отпасовал на пятачок. Алексей Макеев был тут как тут, и эффектным щелчком с колена вернул хозяевам преимущество в две шайбы.
"Барыс" получил еще один шанс отыграться в большинстве в третьем периоде, но и его использовать не смог. Однако за семь минут до сирены гостям удалась стремительная контратака. Якоб Лилья сблизился с вратарем, и точно бросил с близкого расстояния. Финишный штурм "Барысу" не слишком удался, Ортио покинул ворота всего за минуту до сирены, и за это время гости не успели создать остроты у ворот соперника. "Автомобилист" впервые с января 2014 года побеждает "Барыс" дома", - говорится в тексте.
После этого матча "Барыс" с девятью очками остался на девятом месте в Восточной конференции, в то время как "Автомобилист", набрав 20 баллов, поднялся с четвертой строчки на вторую.
Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут с "Северсталью" 10 октября в Нур-Султане.