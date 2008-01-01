"Барыс" проиграл первый матч КХЛ на выезде после карантина

В стартовые шесть минут Ортио дважды капитулировал.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 22:11
"Барыс" потерпел поражение от "Автомобилиста" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. 

На второй минуте счет открыл Питер Холланд, удачно реализовывавший выход один на один с вратарем гостей Йони Ортио. Преимущество хозяев на шестой минуте закрепил Брукс Мэйсек. На 14-й Роман Старченко одну шайбу отыграл.

Во втором периоде "Барыс" играл в 5 на 3, но, увы, численным перевесом не воспользовался. Более того, на 36-й минуте Алексей Макеев отметился точным броском в ворота казахстанской команды.

Однако "Автомобилисту" не удалось обезопасить себя от нервной концовки, поскольку на 54-й минуте Якоб Лилья сократил разрыв в счете до минимума. Увы, в оставшееся время до финальной сирены гости не сумели перевести игру в овертайм. 2:3 - первое выездное поражение "Барыса" после выхода из карантина.

После этого матча "Барыс" с девятью очками остался на девятом месте в Восточной конференции, в то время как "Автомобилист", набрав 20 баллов, поднялся с четвертой строчки на вторую.

Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут с "Северсталью" 10 октября в Нур-Султане.
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Сегодня 22:11
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