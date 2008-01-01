Снова коронавирус? Почему "Барыс" лишился хоккеистов перед гостевым матчем с "Автомобилистом"

Ранее команда также понесла кадровые потери.

Линус Виделль. Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 21:39
Хоккейный комментатор Александр Олейник объяснил, почему не смогли сыграть в выездном матче с "Автомобилистом" два игрока "Барыса"

"Медицинский департамент КХЛ запретил выход на лед Линусу Виделлю и Егору Шалапову. Напомню, что по прилету все сдавали тесты и, видимо, они показали положительный результат. Хотя в пятницу все были отрицательными", - написал он в Twitter.

Отметим, что в Екатеринбург не смогли отправиться и другие игроки казахстанского клуба, а именно Павел Акользин и Алихан Асетов.

"Барыс" перед этим выездом с девятью очками занимал девятое место в Восточной конференции, тогда как "Автомобилист" с 18 баллами шел четвертым.
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Сегодня 21:39
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