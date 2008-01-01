Прямая трансляция первого гостевого матча "Барыса" в КХЛ после карантина

Команда Михайлиса сыграет с "Автомобилистом".

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:05
Сегодня, 7 октября, "Барыс" проведет первый после карантина гостевой матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса сыграют в Екатеринбурге против местного "Автомобилиста". Начало игры в 20:00 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport и КХЛ-ТВ. Трансляция доступна по этой ссылке.

После семи игр "Барыс" с 12 очками занимает 12-е место в таблице Восточной конференции. "Автомбилист" (18 очков после 12 матчей) идет четвертым.
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Барыс в КХЛ Автомобилист КХЛ
Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:05
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