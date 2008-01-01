Всплываем? "Ак Барс" и еще несколько соперников, которые могут остановить "Барыс" в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" гостевым матчем с "Автомобилистом" откроет трехнедельную серию встреч, которая должна помочь ему вернуться в зону плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О шансах подопечных Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.



Октябрьский календарь для "Барыса" не самый простой, ведь команда встретится с тремя командами из топ-4 своей конференции. Лишь матча с "Авангардом" не будет, но казахстанскую команду ждут две дуэли с "Ак Барсом".



Таким образом, впереди десять матчей и четыре из них - против лидеров "Востока". Можно отнять очки и у них, ведь у каждого из них проблемы либо с составом, либо с игрой (каждый из фаворитов проиграл по четыре-пять игр). Уфимцы уступили в пяти встречах с основное время.



Другие шесть дуэлей выглядят попроще, ведь соперники не так высоко в таблице. Но тут есть "Сибирь", прямой конкурент по дивизиону Чернышева, или "Йокерит", который выиграл пять игр из восьми проведенных. Остались еще три претендента на плей-офф от "Запада" и укрепившийся аутсайдер "Куньлунь".



Расписание игр "Барыса" в октябре



7 октября (в гостях)



"Автомобилист" (18 очков и четвертое место) - "Барыс"



10 октября (дома)



"Барыс" - "Северсталь" (11 очков и восьмое место)



12 октября (в гостях)



"Салават Юлаев" (18 очков и третье место) - "Барыс"



14 октября (в гостях)



"Спартак" (девять очков и девятое место) - "Барыс"



16 октября (в гостях)



"Ак Барс" (19 очков и второе место) - "Барыс"



21 октября (дома)



"Барыс" - "Йокерит" (11 очков и шестое место)



23 октября (дома)



"Барыс" - "Ак Барс" (19 очков и второе место)



26 октября (в гостях)



"Сибирь" (11 очков и восьмое место) - "Барыс"



28 октября (в гостях)



"Сочи" (семь очков и десятое место) - "Барыс"



30 октября (дома)



"Барыс" - "Куньлунь" (три очка и 11 место)







Казахстанский клуб занимает девятое место после семи игр в девятью очками. До седьмой-восьмой позиции, которые занимают "Торпедо" с "Сибирью", два-три балла, которые можно ликвидировать уже ближайших встречах.



Для плей-офф этого мало. "Барыс" с Михайлисом отлично начинает матчи, но потом их отдает



Ранее "Барыс" обнародовал состав игроков, которые могут выйти на лед в матче с "Автомобилистом". Казахстанская команда набирала очки практически во всех встречах нового регулярного чемпионата и может продолжить победную серию игр в Екатеринбурге.