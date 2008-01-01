Всплываем? "Ак Барс" и еще несколько соперников, которые могут остановить "Барыс" в КХЛ

Казахстанская команда сыграла на пять-шесть матчей меньше конкурентов.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 23:35

Казахстанский клуб "Барыс" гостевым матчем с "Автомобилистом" откроет трехнедельную серию встреч, которая должна помочь ему вернуться в зону плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О шансах подопечных Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.

Октябрьский календарь для "Барыса" не самый простой, ведь команда встретится с тремя командами из топ-4 своей конференции. Лишь матча с "Авангардом" не будет, но казахстанскую команду ждут две дуэли с "Ак Барсом"

Таким образом, впереди десять матчей и четыре из них - против лидеров "Востока". Можно отнять очки и у них, ведь у каждого из них проблемы либо с составом, либо с игрой (каждый из фаворитов проиграл по четыре-пять игр). Уфимцы уступили в пяти встречах с основное время.

Другие шесть дуэлей выглядят попроще, ведь соперники не так высоко в таблице. Но тут есть "Сибирь", прямой конкурент по дивизиону Чернышева, или "Йокерит", который выиграл пять игр из восьми проведенных. Остались еще три претендента на плей-офф от "Запада" и укрепившийся аутсайдер "Куньлунь".

Расписание игр "Барыса" в октябре

7 октября (в гостях)

"Автомобилист" (18 очков и четвертое место) - "Барыс"

10 октября (дома)

"Барыс" - "Северсталь" (11 очков и восьмое место)

12 октября (в гостях)

"Салават Юлаев" (18 очков и третье место) - "Барыс"

14 октября (в гостях)

"Спартак" (девять очков и девятое место) - "Барыс"

16 октября (в гостях) 

"Ак Барс" (19 очков и второе место) - "Барыс"

21 октября (дома)

"Барыс" - "Йокерит" (11 очков и шестое место)

23 октября (дома)

"Барыс" - "Ак Барс" (19 очков и второе место)

26 октября (в гостях)

"Сибирь" (11 очков и восьмое место) - "Барыс"

28 октября (в гостях)

"Сочи" (семь очков и десятое место) - "Барыс"

30 октября (дома)

"Барыс" - "Куньлунь" (три очка и 11 место)



Казахстанский клуб занимает девятое место после семи игр в девятью очками. До седьмой-восьмой позиции, которые занимают "Торпедо" с "Сибирью", два-три балла, которые можно ликвидировать уже ближайших встречах.

Для плей-офф этого мало. "Барыс" с Михайлисом отлично начинает матчи, но потом их отдает

Ранее "Барыс" обнародовал состав игроков, которые могут выйти на лед в матче с "Автомобилистом". Казахстанская команда набирала очки практически во всех встречах нового регулярного чемпионата и может продолжить победную серию игр в Екатеринбурге.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс Салават Юлаев Авангард Сибирь Йокерит
Хоккей КХЛ
1
Вчера 23:35
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