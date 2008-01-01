Сэйв вратаря "Барыса" в победном матче со СКА вошел в десятку лучших спасений игровой недели КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала десятку лучших сейвов пятой недели КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В него вошло спасение от вратаря "Барыса" Хенрика Карлссона в матче со СКА, которое заняло четвертое место.

Напомним, эта встреча прошла в Нур-Султане в минувшее воскресенье и завершилась победой хозяев со счетом 3:2 в серии буллитов. "Барыс" обыграл СКА впервые за пять лет. И этот матч стал для казахстанской команды первым после двухнедельного карантина, связанного с заражением игроков коронавирусом. Карлссон был назван одним из героев этой игры.

Для плей-офф этого мало. "Барыс" с Михайлисом отлично начинает матчи, но потом их отдает