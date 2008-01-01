И Доус не помог. Как "Барыс" шесть раз подряд обыгрывал лидера КХЛ и может сделать это снова

Казахстанский клуб "Барыс" четыре года подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) одерживал победу над "Автомобилистом" в Екатеринбурге. О том, как может сложиться очередное противостояние с российской командой на льду, где подопечные Юрия Михайлиса выиграли шесть игр кряду, - в материале корреспондента Vesti.kz.



В Лиге соперники пересекались 32 раза. Преимущество на стороне казахстанской команды - 21 против 11. И победная серия продолжается - пять последних матчей выиграли хоккеисты из Казахстана. "Барыс" не проигрывает в основное время "Автомобилисту" почти два года (или шесть игр). Завтра, 7 октября, лидер КХЛ по потерянным очкам может прервать серию, которой не мог помешать даже экс-капитан гостей Найджел Доус.



В чем же на этот раз преимущество хозяев? "Автомобилист" играет практически без перерыва, а с последнего выезда привез победы над "Салаватом Юлаевым" и "Металлургом". Возможно, соперники были не в оптимальных составах, но они в топ-5 конференции. Во-вторых, российская команда самая результативная в лиге с 46 шайбами (почти четыре гола за игру).







14 шайб россияне забили в большинстве, еще две - в меньшинстве (в формате четыре на пять). У "Барыса" всего пять голов в неравных составах.

Ведущими игроками "Автомобилиста" являются четверо. Это опытнейший форвард Павел Дацюк (3+11): лучший бомбардир команды и один из двух лучших распасовщиков сезона. Второе место в лиге удерживает Алексей Макеев, который к восьми забитым голам добавил пять результативных передач. Сильнейшим защитником клуба является Чарлз Геноуэй с десятью (3+7) баллами за результативность. В неравных составах опасен Анатолий Голышев, который пять из шести своих голов забил в большинстве.



Для плей-офф этого мало. "Барыс" с Михайлисом отлично начинает матчи, но потом их отдает



"Барыс" уже был в похожей ситуации. Два года назад "Автомобилист" был непобедим, выдавая феерические камбэки в третьих периодах матчей. Казахстанская команда только знакомилась с требованиями Андрея Скабелки, но фаворита обыграть сумела (2:1). Голкипер Доминик Граховина отразил 33 броска из 34.







История повторяется. "Автомобилист" всего в трех очках от лидера лиги, но при двух играх в запасе. "Барыс" пока вне зоны плей-офф и очень нестабилен. Можно ожидать, что казахстанская команда попытается забить первой и наказывать соперника на контратаках. Не забываем, что если "Барыс" открывает счет в новом сезоне, он не проигрывает в основное время.