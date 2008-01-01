"Барыс" назвал состав на первый гостевой матч КХЛ после карантина

Тренерский штаб "Барыса" обнародовал список игроков, которые отправляются в Екатеринбург на гостевой матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте клуба.

Завтра, 7 октября, казахстанская команда сыграет с "Автомобилистом". Эта встреча станет первой выездной после карантина, который пришлось отбывать из-за 19 случаев заражения в команде коронавирусом.

Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Йони Ортио.

Защитники: Джесси Блэкер, Тамирлан Гайтамиров, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Виктор Сведберг, Егор Шалапов.

Нападающие: Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гренц, Дмитрий Гурков, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэтт Фрэттин, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

Матч начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире его покажут телеканалы Qazsport и КХЛ-ТВ.

Напомним, после двухнедельной паузы "Барыс" вернулся на лед в воскресенье, 5 октября, победив на своем льду питерский СКА.