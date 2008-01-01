Для плей-офф этого мало. "Барыс" с Михайлисом отлично начинает матчи, но потом их отдает

ХК "Барыс" в пяти матчах нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) открывал счет первым, но выиграл из них в основное время всего две встречи. Подробнее об очках, упущенных командой Юрия Михайлиса, в материале корреспондента Vesti.kz.

В семи матчах нынешней "регулярки" казахстанская команда набрала девять очков и пока имеет шансы на выход в плей-офф. "Барыс" практически не проигрывает стартовые периоды, но затем команда может "зажаться" и поделиться очками с соперниками. Возможно, что подопечным Михайлиса не хватает оптимальной физической формы и концентрации в концовках встреч.



Матчи "Барыса" в новом сезоне КХЛ



1. "Динамо" Рига - "Барыс" - 2:3. Первый гол и победа.



2. "Динамо" Минск - "Барыс" - 5:4 ОТ. Отыгрались с 0:3.



3. ЦСКА - "Барыс" - 3:1. Поражение без первого гола.



4. "Барыс" - Куньлунь" - 3:2. Первый гол и победа.



5. "Барыс" - "Динамо" Москва - 4:5 ОТ. Первый гол и поражение в овертайме.



6. "Барыс" - ЦСКА - 1:2 Б. Первый гол и поражение по буллитам.



7. "Барыс" - СКА - 3:2 Б. Первый гол и победа по буллитам.



Таким образом, только в двух играх КХЛ казахстанская команда не получала преимущество после первого гола, но смогла набрать одно очко.

В других матчах "Барыс", если забивал первым, то за 60 минут основного времени не проигрывал. Есть и другой момент - у подопечных Михайлиса вместе с ЦСКА наименьшее количество поражений в основное время (по одному).







Сколько было бы очков, если бы удалось удержать преимущество? 11 из 14 возможных. То есть всего на два очка больше, чем сейчас. "Барыс" цепляется за баллы в игре с каждым конкурентом, но выиграл всего три противостояния.

Для успешного продвижения в плей-офф этого мало. Там важнее будет итоговый счет, а не временное превосходство, но этого пока нет.



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Напомним, выступление в КХЛ "Барыс" продолжит в Екатеринбурге, где завтра, 7 октября, сыграет с "Автомобилистом". Подопечные Михайлиса занимают девятую строчку с девятью очками на "Востоке", а их российские конкуренты делят с 18 очками третье-четвертое места с "Салаватом Юлаевым".



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