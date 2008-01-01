"Войдет в топ-5 сейвов сезона?". "Барыс" представил спасение Хенрика Карлссона в матче со СКА

Ранее его назвали одним из героев игры.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 12:45
"Барыс" опубликовал видео игрового эпизода в матче со СКА, в котором вратарь казахстанского клуба Хенрик Карлссон выручил своих одноклубников, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"У нас наитие, что этот момент войдет в топ-5 сейвов сезона. А вы что думаете?" - говорится в сообщении клуба в Instagram.

Ранее "Барыс" назвал Карлссона одним из героев встречи с санкт-петербургским клубом.

Напомним, что минувший матч завершился победой казахстанского клуба в серии буллитов (3:2).

Следующую игру "Барыс" проведет на выезде с "Автомобилистом" 7 октября.
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Сегодня 12:45
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