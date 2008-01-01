"Войдет в топ-5 сейвов сезона?". "Барыс" представил спасение Хенрика Карлссона в матче со СКА

"Барыс"
опубликовал видео игрового эпизода в матче со СКА
, в котором вратарь казахстанского клуба Хенрик Карлссон
выручил своих одноклубников, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"У нас наитие, что этот момент войдет в топ-5 сейвов сезона. А вы что думаете?" - говорится в сообщении клуба в Instagram
.
Ранее "Барыс" назвал
Карлссона одним из героев встречи с санкт-петербургским клубом.
Напомним, что минувший матч завершился
победой казахстанского клуба в серии буллитов (3:2).
Следующую игру "Барыс" проведет на выезде с "Автомобилистом" 7 октября.