"Барыс" сообщил о состоянии форварда, не доигравшего матч со СКА

В этой игре он отметился ассистом.

Павел Акользин. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 12:23
Нападающий "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Павел Акользин, не доигравший домашний матч против СКА, проходит необходимые процедуры.

"Многие из вас интересовались состоянием здоровья Паши Акользина. На данный момент хоккеист проходит необходимое медицинское обследование. Пожелаем здоровья Паше!" - говорится в сообщении команды в Instagram.

Отметим, что на льду он провел 8:37 минуты. При этом сделал ассист в случае с первым голом, автором которого стал Антон Сагадеев.

Сам матч завершился победой казахстанского клуба, оказавшегося удачливее в серии буллитов (3:2).

Следующую игру "Барыс" проведет на выезде с "Автомобилистом" 7 октября.
Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ СКА ХК
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 12:23
© 2008 - 2020 ТОО «EML»