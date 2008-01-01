"Барыс" сообщил о состоянии форварда, не доигравшего матч со СКА

Нападающий "Барыса"
и сборной Казахстана по хоккею Павел Акользин
, не доигравший домашний матч против СКА
, проходит необходимые процедуры.
"Многие из вас интересовались состоянием здоровья Паши Акользина. На данный момент хоккеист проходит необходимое медицинское обследование. Пожелаем здоровья Паше!" - говорится в сообщении команды в Instagram
.
Отметим, что на льду он провел 8:37 минуты. При этом сделал ассист в случае с первым голом, автором которого стал Антон Сагадеев.
Сам матч завершился
победой казахстанского клуба, оказавшегося удачливее в серии буллитов (3:2).
Следующую игру "Барыс" проведет на выезде с "Автомобилистом" 7 октября.