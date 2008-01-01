Нападающий сборной Казахстана по хоккею заразился коронавирусом

Есть в команде и другие заболевшие.

Найджел Доус. Фото: ХК "Ак Барс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 12:04
Нападающий "Ак Барса" и сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус заразился коронавирусом, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на телеграм-канал "ТрэшХоккей". 

Также отмечается, что вирус подхватили Данис Зарипов и Микаэль Викстранд, который заболел повторно. Все игроки находятся на карантине.

В нынешнем сезоне 35-летний Доус провел 12 встреч, забросив пять шайб и сделав две результативные передачи. На счету Зарипова восемь (3+5) баллов в восьми матчах. Викстранд принял участие в 12 встречах, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя ассистами.

Напомним, что минувшим летом Доус заключил однолетнее соглашение с казанским коллективом. Последние два сезона казахстанский хоккеист провел в "Автомобилисте".

За "Барыс" он играл в период 2011-2018 годов. 
Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Доус Найджел Сборная РК по хоккею Коронавирус Ак Барс
Хоккей КХЛ
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Сегодня 12:04
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