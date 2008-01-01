Нападающий сборной Казахстана по хоккею заразился коронавирусом

Нападающий "Ак Барса"
и сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус
заразился коронавирусом, сообщает "Чемпионат"
со ссылкой на телеграм-канал "ТрэшХоккей".
Также отмечается, что вирус подхватили Данис Зарипов и Микаэль Викстранд, который заболел повторно. Все игроки находятся на карантине.
В нынешнем сезоне 35-летний Доус провел 12 встреч, забросив пять шайб и сделав две результативные передачи. На счету Зарипова восемь (3+5) баллов в восьми матчах. Викстранд принял участие в 12 встречах, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя ассистами.
Напомним, что минувшим летом Доус заключил однолетнее соглашение с казанским коллективом. Последние два сезона казахстанский хоккеист провел в "Автомобилисте".
За "Барыс" он играл в период 2011-2018 годов.