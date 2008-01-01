Нет понятия "острый угол". КХЛ отметила шайбу капитана "Барыса" в матче с одним из лидеров КХЛ

КХЛ
по достоинству оценила взятие ворот в исполнении капитана "Барыса" Даррена Дица
в домашнем матче против СКА
в рамках "регулярки", сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Для Даррена Дица нет понятия "острый угол", - говорится в подписи к видео.
Казахстанский клуб победил
санкт-петербургский СКА по буллитам - 3:2. Это был первый матч астанчан после выхода из карантина.
После этой победы "Барыс", набрав девять очков, расположился на девятом месте из 12 в Восточной конференции. СКА с 19 баллами сохранил за собой вторую строчку в Западной конференции.
Следующую игру "Барыс" проведет на выезде с "Автомобилистом" 7 октября.