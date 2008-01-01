"Барыс" назвал одного из главных героев матча КХЛ против СКА

Вратарь "Барыса" Хенрик Карлссон
- один из главных героев встречи против СКА
. Он отразил 38 бросков, сообщает официальный сайт
столичного клуба.
Казахстанский клуб победил
санкт-петербургский СКА по буллитам - 3:2. Это был первый матч астанчан после выхода из карантина.
После этой игры "Барыс", набрав девять очков, расположился на девятом месте из 12 в Восточной конференции. СКА с 19 баллами сохранил за собой вторую строчку в Западной конференции.
Следующий матч команда Юрия Михайлиса проведет на выезде с "Автомобилистом" 7 октября.