"Барыс" назвал одного из главных героев матча КХЛ против СКА

Следующую игру казахстанский клуб проведет 7 октября.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 10:35
Вратарь "Барыса" Хенрик Карлссон - один из главных героев встречи против СКА. Он отразил 38 бросков, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Казахстанский клуб победил санкт-петербургский СКА по буллитам - 3:2. Это был первый матч астанчан после выхода из карантина. 

После этой игры "Барыс", набрав девять очков, расположился на девятом месте из 12 в Восточной конференции. СКА с 19 баллами сохранил за собой вторую строчку в Западной конференции.

Следующий матч команда Юрия Михайлиса проведет на выезде с "Автомобилистом" 7 октября. 
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Сегодня 10:35
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