"Барыс" впервые за пять лет обыграл СКА

До этого питерцы выиграли девять матчей подряд.

Фото: ХК "Барыс"
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Сегодня 21:05
Казахстанский "Барыс" обыграл санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Нур-Султане завершилась победой "Барыса" в серии буллитов - 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Антон Сагадеев (15-я минута) и Даррен Диц (20), решающий буллит реализовал Роман Старченко. У СКА отличились Иван Морозов (30) и Евгений Тимкин (45).

Таким образом, "Барыс" впервые за пять лет обыграл СКА. Предыдущая победа казахстанского клуба была одержана 28 октября 2015 года (4:2). С тех пор в девяти матчах подряд успех неизменно праздновал клуб из Питера.
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Сегодня 21:05
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