Казахстанский "Барыс"
обыграл санкт-петербургский СКА
в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нур-Султане завершилась победой "Барыса" в серии буллитов - 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Антон Сагадеев
(15-я минута) и Даррен Диц
(20), решающий буллит реализовал Роман Старченко.
У СКА отличились Иван Морозов (30) и Евгений Тимкин (45).
Таким образом, "Барыс" впервые за пять лет обыграл СКА. Предыдущая победа казахстанского клуба была одержана 28 октября 2015 года (4:2). С тех пор в девяти матчах подряд успех неизменно праздновал клуб из Питера.