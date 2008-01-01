Тренер СКА нашел объяснение поражению от "Барыса"

Питерцы по ходу игры сумели отыграться с 0:2.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 20:45
Исполняющий обязанности главного тренера санкт-петербургского СКА Лев Бердичевский прокомментировал поражение от "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ.

Матч прошел на "Барыс Арене" и завершился победой хозяев в серии буллитов со счетом 3:2. При этом по ходу игры гости уступали в две шайбы.

"Интересная игра. Вообще "Барыс" - опытная команда с хорошим подбором игроков, поэтому нам в первом периоде было непросто. Они хорошо разыгрывали большинство. Но потом наши ребята заиграли, как мы их и просили - более раскованно - и проявили характер, сумели отыграться. Жалко, что не удалось победить в овертайме, когда у нас было преимущество в одного игрока, а по буллитам, наверное, все-таки сказался класс игроков "Барыса". Но мы поблагодарили ребят за самоотверженную игру, за характер и за то, что не опустили рук после первого периода", - сказал Бердичевский.

Ранее итог матчу подвел Юрий Михайлис. Наставник "Барыса" посетовал на ненужные удаления, но и выделил игру вратаря.
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 20:45
© 2008 - 2020 ТОО «EML»