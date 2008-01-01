Тренер "Барыса" разобрал победу над СКА и назвал героя матча

Главный тренерпрокомментировал победу над питербургскимпо буллитам (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ."Игра была очень тяжелой для нас. Где-то молодость сказалась - второй и третий период мы проигрывали в движении. Команда быстрая, молодая, агрессивная, злая... Старались играть как можно проще - насколько получилось это, вот, решил овертайм. Опять же, невынужденные удаления, которые не нужны нам были в овертайме. Много сил отдали сегодня. Я благодарен команде, вратарю, который сегодня очень здорово отыграл: на последнем рубеже была такая стена, которая нам нужна, это поддержка и для защитников, и для нападающих - для всей команды. Спасибо всей команде за игру. После такого перерыва было тяжело войти в игру, где-то игровой ритм был утерян, технически ошибок очень много было, много брака. Но мы будем с каждым матчем улучшать свою игру", - сказал Михайлис после матча.