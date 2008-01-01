"Барыс" обыграл СКА в первом матче КХЛ после возвращения

Казахстанский "Барыс"
одержал победу над санкт-петербургским СКА
в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Основное время матча, который прошел на "Барыс Арене", закончилось со счетом 2:2 в пользу хозяев. При этом по ходу игры хозяева вели с преимуществом в две шайбы.
Первый период остался за подопечными Юрия Михайлиса
. Сначала на 15-й минуте Антон Сагадеев
открыл счет в матче, а спустя четыре минуты капитан "Барыса" Даррен Диц
удвоил преимущество команды.
В середине второго периода СКА одну шайбу отыграл - на 29-й минуте отличился Иван Морозов. А на 44-й минуте Евгений Тимкин и вовсе сравнял счет.
В заключительной 20-минутке и овертайме команды не забросили, в итоге победителя пришлось выявлять в серии буллитов, где удачливее оказались хозяева - 3:2 ОТ.