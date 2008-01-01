"Барыс" обыграл СКА в первом матче КХЛ после возвращения

Команда Михайлиса играла дома.

Фото: ХК "Барыс"
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Сегодня 19:34
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - СКА 3:2 Б

Голы: Сагадеев, 14 (1:0); Диц, 19 (2:0); Морозов, 29 (2:1); Тимкин, 44 (2:2); Старченко, 65 (3:2)

Турнирная таблица
Казахстанский "Барыс" одержал победу над санкт-петербургским СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время матча, который прошел на "Барыс Арене", закончилось со счетом 2:2 в пользу хозяев. При этом по ходу игры хозяева вели с преимуществом в две шайбы.

Первый период остался за подопечными Юрия Михайлиса. Сначала на 15-й минуте Антон Сагадеев открыл счет в матче, а спустя четыре минуты капитан "Барыса" Даррен Диц удвоил преимущество команды.



В середине второго периода СКА одну шайбу отыграл - на 29-й минуте отличился Иван Морозов. А на 44-й минуте Евгений Тимкин и вовсе сравнял счет.

В заключительной 20-минутке и овертайме команды не забросили, в итоге победителя пришлось выявлять в серии буллитов, где удачливее оказались хозяева - 3:2 ОТ.

Метки:
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Хоккей КХЛ
1
Сегодня 19:34
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