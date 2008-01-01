"Барыс" провел первую тренировку после вынужденного перерыва из-за коронавируса

ХК"Барыс"
провел первую тренировку после карантина, сообщает пресс-служба клуба.
Хоккеисты вылечились от коронавируса и готовятся к матчу со СКА
, который пройдет 4 октября в столице Казахстана.
"Настроение, конечно, хорошее, боевое. После длительного карантина выходим - в третий или четвертый раз, ребята уже сами улыбаются-смеются, команда готова, надеюсь, что готова", - отметил главный тренер столичной команды Юрий Михайлис.
Напомним, что матч против СКА станет первым после двухнедельного карантина, на который казахстанская команда ушла, когда COVID-19 выявили
у 19 человек.