"Барыс" провел первую тренировку после вынужденного перерыва из-за коронавируса

Ближайший матч в КХЛ команда проведет 4-го числа.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 15:19
ХК"Барыс" провел первую тренировку после карантина, сообщает пресс-служба клуба. 

Хоккеисты вылечились от коронавируса и готовятся к матчу со СКА, который пройдет 4 октября в столице Казахстана.

"Настроение, конечно, хорошее, боевое. После длительного карантина выходим - в третий или четвертый раз, ребята уже сами улыбаются-смеются, команда готова, надеюсь, что готова", - отметил главный тренер столичной команды Юрий Михайлис.

Напомним, что матч против СКА станет первым после двухнедельного карантина, на который казахстанская команда ушла, когда COVID-19 выявили у 19 человек.
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Хоккей КХЛ
0
Сегодня 15:19
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