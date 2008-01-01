Стало известно о состоянии здоровья заразившихся COVID-19 игроков "Барыса" перед матчем со СКА

Команда должна вернуться в КХЛ после карантина.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 14:42

ХК "Барыс" подойдет к предстоящему домашнему матчу КХЛ против СКА в полной боевой готовности, сообщает Шайба.kz.

Отмечается, что хоккеисты вылечились от коронавируса и готовы выйти на лед.

"Результаты недавних тестов на коронавирус абсолютно у всех хоккеистов оказались отрицательными", - пишет СМИ.

Напомним, матч со СКА "Барыс" проведет завтра, 4 октября, в Нур-Султане. Он станет первым после двухнедельного карантина, на который команда ушла, когда COVID-19 выявили у 19 человек. 

Накануне "Барыс" сдал контрольные тесты на коронавирус, однако официально результаты пока не были опубликованы. 

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Хоккей КХЛ
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Сегодня 14:42
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