Стало известно о состоянии здоровья заразившихся COVID-19 игроков "Барыса" перед матчем со СКА

ХК "Барыс" подойдет к предстоящему домашнему матчу КХЛ против СКА в полной боевой готовности, сообщает Шайба.kz.

Отмечается, что хоккеисты вылечились от коронавируса и готовы выйти на лед.

"Результаты недавних тестов на коронавирус абсолютно у всех хоккеистов оказались отрицательными", - пишет СМИ.

Напомним, матч со СКА "Барыс" проведет завтра, 4 октября, в Нур-Султане. Он станет первым после двухнедельного карантина, на который команда ушла, когда COVID-19 выявили у 19 человек.

Накануне "Барыс" сдал контрольные тесты на коронавирус, однако официально результаты пока не были опубликованы.