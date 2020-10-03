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"Тащит команду за себя и за отца". Олейник - о шутках про Михайлиса, старте сезона для "Барыса" и прогнозе на плей-офф

Он также высказался о коронавирусе в команде.

"Тащит команду за себя и за отца". Олейник - о шутках про Михайлиса, старте сезона для "Барыса" и прогнозе на плей-офф
Александр Олейник (слева). Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вынужденная пауза в регулярном чемпионате, вызванная заражением членов команды коронавирусом, может пойти на пользу "Барысу". Такое мнение корреспонденту Vesti.kz выразил казахстанский комментатор Александр Олейник

Оценивая работу Юрия Михайлиса и состав на текущий сезон, он также поделился своим прогнозом по поводу выхода в плей-офф. 

- Если отвлечься от того, что "Барыс" ушел на карантин, какие первые итоги можно подвести после первых гостевой и домашней серий? Какие недочеты выявлены и какие плюсы есть у команды?

- Если взять шесть матчей, то, наверное, можно сказать, что, в принципе, сыграли неплохо. С учетом того, что 50 процентов очков с выездной серии. Да, может быть дома больше могли заработать.

Но, к сожалению, и маленькая предсезонка скомканная получилась, и где-то нехватка опыта и сил, в итоге все привело к потере очков. Но при этом надо сказать, что в матчах и с "Динамо", и ЦСКА, которые "Барыс" проиграл, сама игра и ее рисунок уже принимали более четкие очертания, и уже было интересно смотреть.

И с точки зрения тактических ходов, и с точки зрения физики, и то, как команда пользуется своими моментами. Даже где-то своими недостатками польются себе в плюс, выжимая максимум из этого. Т

ак что я скажу, что очень недурно "Барыс" начал. Игра с "Куньлунем", которая выиграна, наверное, оставила больше негативных моментов, хотя мы все были в предвкушении крупной победы, но в итоге пришлось помучиться.

А вот с "Динамо" и ЦСКА, а если учитывать, что с ЦСКА еще и ряд лидеров не играл, то вообще было очень достойно. И показали очень хороший, качественный хоккей.

Хотя, как мы понимаем, шесть матчей, начало сезона, первый месяц - требовать от игроков чего-то сверхрезультативного или сверхъестественного вряд ли приходится. Понимая, что без должной подготовки тяжеловато вкатываться в сезон, и это бросается в глаза.

- Михайлис перед стартом сезона говорил, что систему Скабелки менять не будет. Удалось ли ему это?

- Если отталкиваться от слов самого Михайлиса о том, что он не будет менять систему Скабелки, то да, есть схожие моменты, есть какие-то очертания того, что действительно что-то используется от Скабелки. Но при этом я бы сказал, что в матче с "Динамо" Юрий Владимирович чуть-чуть по-другому сыграл, тактически правильно.

И только лишь наверное желание больше соперника победить и, опять же, удаления сыграли в минус. А так все очень и очень неплохо. Видно, что команда, по крайней мере, понимает, что хочет тренер. И есть какой-то общий консенсус.

-  Вообще как можно оценить Михайлиса на позиции главного тренера? Был бы выгоднее здесь иностранный тренер или нет и почему?

- Не знаю, как можно его оценить. Человек работал главным тренером в "Номаде" и в молодежной сборной. Что касается КХЛ, то, наверное, шесть матчей - это вряд ли показатель для какой-то оценки.

А если говорить об иностранном тренере, то я скажу, что "Барыс", может быть, пошел по простому пути, но при этом по рациональному в плане цена-качество. И тут надо понимать, что сейчас период, когда где-то надо бюджет сократить, и это абсолютно правильный выбор.

На мой взгляд, Михайлису нужно дать полный сезон отработать и только потом подводить итоги и делать выводы, что получилось, а что нет. И тут, конечно, нужно, чтобы у руководства было терпение и даже при каких-то возможных негативных моментах дать тренерскому штабу полностью сезон отработать. Я считаю, что это абсолютно верный ход.

Михайлис прекрасно знает и своих игроков местных, и с иностранцами тоже знаком, есть тот же Даррен Диц, который вносит баланс в атмосферу.

- Согласен ли с критиками, считающими, что "Барыс" ошибся, подписав Лилью и Ортио?

- Шесть матчей - это все равно мало. Для любого игрока. Конечно, если ты не какой-то вундеркинд и суперигрок. Я думаю, если бы таковым являлся Лилья или Ортио, то они наверняка играли бы где-нибудь в Национальной хоккейной лиге.

Ортио по движению и манере игры очень мне симпатичен. Нравятся его движения и работоспособность. Плюс то, что он очень здорово умеет обращаться с клюшкой и зачастую может отдать хорошую передачу под синюю или в среднюю зону.

По Лилье же видно, что пока тяжеловато ему дается. Даже если отталкиваться от той шайбы, которую он сумел забросить. Она такая "с мясом" и видно, что не все так просто, не все получается.

Но, тем не менее, Михайлис-старший пытается наиграть его во втором звене, пытается найти вот это сочетание Волк - Михайлис - Лилья, посмотрим, что из этого получится.

Если все сработает, то будет здорово, конечно. Я думаю, все от этого будут только в выигрыше. Пока притираются, пока видно, что химии как таковой нет. Но с критиками сейчас точно не соглашусь, потому что, опять же, по такому короткому промежутку времени делать выводы будет абсолютно неверно.

- Кто является разочарованием в новом сезоне и наоборот, кого бы стоило похвалить?

- Трудно сказать. Того же Михайлиса вряд ли можно похвалить, потому что Никита и прошлый сезон провел очень здорово. И сейчас он с самого начала берет бразды в свои руки и доказывает, что он действительно лидер команды. И его подписание, факт того, что его оставили в команде, это правильное решение.

Из разочарований тоже сейчас вряд ли кого-то можно выделить и сказать, что он не тянет. Мы же понимаем, что сейчас многие не чувствуют себя в идеальной форме. У кого-то далека от идеального состояния физическая готовность. Много проблем, поэтому сейчас я бы не сказал, кого можно выделить, а кого наоборот.

Единственное, что бросается может быть в глаза, это командные удаления и вообще штрафы. И еще бы отметил, что работоспособность на точке вбрасывания оставляет желать лучшего, центральные нападающие пока не совсем справляются со своей работой.

Ну и мы прекрасно знаем, как умеет играть Мэтт Фрэттин, но пока что он далеко даже не тень того Фрэттина, который играл в "Барысе". Ждем, когда он начнет играть в тот хоккей, в который умеет.

- Если заразившиеся игроки легко перенесут COVID-19, можно ли найти плюсы в вынужденной паузе?

- Вряд ли, наверное, легко перенесут. Если люди заболели, то они, соответственно, выпали из физической подготовки. Соответственно, функционалка у них будет слабее, чем у остальных.

Может ли эта пауза сказаться в плюс? Я думаю, что безусловно. Потому что есть ребята, которые не болеют, а значит и у них есть возможность подтянуть физику, доработать то, чего не хватило на предсезонных сборах. И, в любом случае, эта пауза пойдет в плюс всей команде.

Понятно, что за две недели вряд ли полноценные тренировки проходят и сочетания наигрываются, но, тем не менее, если есть хоть какая-то возможность тренироваться, надо ей пользоваться, где-то можно нагрузить. Можно даже в этой ситуации с паузой найти для себя положительные моменты.

- Согласен ли, что некое моральное давление со стороны отца-тренера, которое так или иначе присутствует, пошло на пользу Никите Михайлису?

- Нет, не скажу, что есть какое-то давление со стороны старшего Михайлиса на младшего. Мне кажется, это давно уже прошло, еще с "молодежки". Наверняка все идет в рабочем режиме. Давление вряд ли.

Хотя, мы шутим, что Никита тащит команду за себя и за отца. Ну, а почему нет? Он должен это делать. Он сейчас является лидером, у него все получается.

Партнеры на него играют, видя, что ему все удается. Парень играет на кураже. Я думаю, что тут больше не давление. Тут ответственность двойная. Это, наверное, играет роль.

Я думаю, что если бы было какое-то давление со стороны отца, то может быть это даже бы в минус пошло. Положительный момент в этой двойной ответственности явно есть.

Мы видим, что Никита на старте показывает хорошую игру. Его шайбы в ворота соперников не просто рядовые, а по красоте это маленькие шедевры

- Реально ли было "Барысу" избежать ситуации с заражением коронавирусом?

- Я думаю, что маловероятно. Мы сейчас видим, что каждый день из стана команд КХЛ приходят новости. Практически в каждом клубе появляются люди, которые болеют. Другой вопрос, кто раньше с этим столкнется и раньше перенесет, может быть, получит выгоду. Но разговаривать на эту тему можно бесконечно долго.

Избежать точно не получилось бы. Потому что то, как выстроена система в целом в КХЛ, так называемая чистая зона, это все профанация, фикция, которая якобы действует за два-три часа до начала матча и после него.

А вопрос - что делают и чем занимаются хоккеисты в свободное время? Где они находятся, в принципе, можно увидеть по их социальным сетям. Они так же общаются с родственниками и друзьями.

Вероятность, что можно подхватить вирус за пределами работы, очень высока. Мы же видим, что у нас первыми заболели легионеры и ребята, которые приехали из других стран, которые не находились в период вспышки у нас в стране.

Я думаю, что это все ожидаемо и вряд ли бы получилось избежать. Даже если бы ребят закрыли на базе. Потому что приезжаешь на арену и понимаешь, что даже там можно было подхватить вирус. Потому что не все идеально выстроено в этой чистой зоне. Которая вредит при этом и журналистам, и самим хоккеистам.

И плюс ко всему еще наносит ущерб хоккею, как зрелищу, потому что мы не видим болельщиков. А без них любое спортивное мероприятие очень сильно страдает.

Я бы даже отметил тот факт, что отсутствие болельщиков наверняка и сказалось в матчах против "Динамо" и ЦСКА. Кто знает, если была поддержка, она бы до последних минут держала в тонусе и не давала расслабиться команде.

- Можно ли сейчас делать какой-то прогноз на плей-офф?

- Мой прогноз, глядя на состав и отталкиваясь от той ситуации, которая происходила в других клубах, я скажу, что плей-офф вполне реален. Все в руках игроков и тренерского штаба. Я считаю, что плей-офф не какая-то заоблачная мечта в этом сезоне.

Напомним, "Барыс" был отправлен на двухнедельный карантин после того, как было выявлено 19 случаев заболеваний COVID-19. Первый матч после паузы команда должна провести на своей арене в воскресенье, 4 октября, против СКА из Санкт-Петербурга. 

Играем со СКА? В "Барысе" рассказали о последнем этапе выхода из карантина

 

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Метки:
Барыс в КХЛ Михайлис Никита Михайлис Юрий Коронавирус КХЛ

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